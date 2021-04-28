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بث مباشر من موقع حادث تصادم قطار بلودر أثناء العبور من منطقة عشوائية بالمنوفية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:10 م
بث مباشر من موقع حادث تصادم قطار بلودر أثناء العبور من منطقة عشوائية بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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إنتظمت حركة القطارات على الخط الفرعى طنطا - القاهرة وذلك عقب إصطدم  قطار طنطا - القاهرة  رقم 546 بـ لودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية غير مخصصة للعبور قبل رصيف محطة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى  اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يُفيد بتلقية إخطارًا من عامل محطة قطار سبك يؤكد اصطدام قطار يحمل رقم 546 بـ لودر صغير أثناء عبوره من منطقة غير ممهدة للعبور، وتمكن سائق القطار من التوقف قبل حلول كارثة، وفرار سائق اللودر، وتم إزالة آثار الحادث  ولم تتأثر سير حركة القطارات ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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اصطدام قطار بلودر

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