بايدن يرشح عددا من القيادات المدنية فى المؤسسات العسكرية والنساء هن الأوفر حظا

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن رسميا اليوم ترشيح هيدى شيو لشغل منصب وكيل وزارة الدفاع الامريكية لشئون البحوث و الهندسة، وكذلك تعيين ميرديث بيرجر كمساعدة لوزير البحرية الامريكى لشئون الطاقة والمحطات والبيئة.

وقالت منصة " ديفنس نيوز " الأمريكية المعنية بالشأن العسكري والدفاعي إن تعيين كلا السيدتين فى منصبيهما يأتى وفاء من الرئيس بايدين بمزيد من تمكين النساء فى المناصب الحساسة فى إدارته، وأشارت المنصة إلى أن توليهما منصبيهما لا يزال رهن بموافقة الكونجرس الأمريكى على ذلك .

ويعد منصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للبحوث والهندسة هو أعلى منصب مدني على سلم قيادة وزارة الدفاع الأمريكية، كما تعد هيدى شيو التى رشحها بايدن لشغله هى أول سيدة من أصول اسيوية تتولاه، وهو ما أملته خبرتها الطويلة وعلاقاتها الواسعة فى المجمع الصناعى العسكرى فى الولايات المتحدة، و تنحدر الوكيل المرتقب لوزارة الدفاع الأمريكية من أصول تايوانية وقد هاجرت إلى الولايات المتحدة وهى فى سن العاشرة .

وقد سبق لهيدى شيو أن تولت منصبا رئيسيا فى إدارة الامداد اللوجيستي فى البنتاجون فى الفترة من 21 سبتمبر 2012 وحتى 31 يناير 2016 و قبل ذلك عملت فى مؤسسة رايثون الأمريكية التى تعد كبرى مؤسسات إنتاج السلاح فى الولايات المتحدة كمسئولة عن البحوث والتطوير وبفضل اسهاماتها فى تطوير تكنولوجيا الفضاء وبرامج الحرب الاليكترونية واقتصاديات التسلح الذكى تم تصعيدها لمنصب نائب رئيس مؤسسة رايثون للاستراتيجيات التكنولوجية .

وميرديث بيرجر التى رشحها بايدن كمساعدة لوزير البحرية الامريكى لشئون الطاقة والمحطات والبيئة هى من العاملين المدنيين الاكفاء فى وزارة الدفاع الأمريكية، وسبق لها العمل فى وكالة الحماية البيئية الفيدرالية وخلال إدارة أوباما عملت نائبا لرئيس أركان وزير البحرية الأمريكى راى مابوث، كما تعمل حاليا باحثه وخبيرة فى مركز بيلفور للعلوم و العلاقات الدولية، ويقول المراقبون أنه لو حصلت على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على توليها منصب مساعد وزير البحرية الأمريكى فتسكون مهمتها الاولى هى تعظيم اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة البديلة .

وترجح الدوائر الإعلامية ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية الأمريكية أن يكون فرانك كيندات هو المرشح الأوفر حظا من جانب الرئيس الأمريكى جو بايدن لشغل منصب وزيرا للقوة الجوية الأمريكية وهو الرجل الذى كان يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع الامريكية لشئون التكنولوجيا و الأمداد اللوجيستى فى إدارة أوباما.

و نقلت ديفنس نيوز نقلا عن مصادرها فى وزارة الدفاع الأمريكية ان فرانك كيندال الذى عمل وكيلا لوزارة الدفاع الأمريكية ابان ادارة اوباما ( 2012 – 2016 ) الثانية كان مشهود له بالكفاءة واستطاع توفير كافة متطلبات تطوير الجيش الأمريكى وبخاصة القوات الجوية ونظم الدفاع الفضائى بالكميات وفى التوقيتات المناسبة بحكم علاقاته الجيدة بالمجمع الصناعى العسكرى الأمريكى .

كما سبق له العمل فى الفترة من 2010 و حتى 2012 نائبا لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية وكان مسؤولا عن قطاعات التصنيع العسكرى التى يتمتع بسابق خبرة عمل فيها كنائب رئيس مجموعة رايثون الأمريكية خلال منتصف التسعينيات وهى اكبر مجموعة للهندسة و التصنيع الدفاعى فى الولايات المتحدة.

وبحسب المنصة الاخبارية الأمريكية " يعد كيندال بحكم عمله كضابط سابق فى الجيش الأمريكى و محام حقوقى بعد تركه الخدمة احد المقربين من رئيس الولايات المتحدة الحالى جو بايدن وضمن فريق مستشاريه السياسيين و الدفاعيين ، كما يتردد انه كان من الطامحين بشدة لشغل منصب وزير الدفاع فى الولايات المتحدة " بحسب ما ذكرته المنصة الاخبارية الأمريكية .