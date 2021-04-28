بايدن يجدد نيته إرسال لقاحات كورونا للهند.. ويؤكد: ساعدتنا فى ذروة التفشى

كتبت: نهال أبو السعود

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، بأنه يأمل ويتوقع مشاركة جرعات لقاح فيروس كورونا مع الهند والدول الأخرى المحتاجة، لكنه لم يضع جدولًا زمنيًا للوقت الذي ستبدأ فيه إدارته في تقاسم الجرعات، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال بايدن إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن مشاركة جرعات اللقاح خلال مكالمتهما الهاتفية عندما سئل عما تفعله إدارته لمساعدة الهند: "لقد ناقشت معه متى سنتمكن من إرسال لقاحات فعلية إلى الهند، وهو ما سأفعله".

وأضاف: "المشكلة في الوقت الحالي هي أنه سيتعين علينا التأكد من أن لدينا لقاحات أخرى وغيرها وأعتقد أننا سنكون في وضع يمكننا من مشاركة اللقاحات"، وأشار بايدن الة أن الهند ساعدت الولايات المتحدة خلال ذروة تفشي المرض هناك.

أعلنت إدارة بايدن في وقت سابق أنها ستتبرع بنحو 60 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى دول أخرى حيث تعرضت لضغوط متزايدة من المشرعين وخبراء الصحة للقيام بذلك.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أنه سيتم الإفراج عما يقرب من 10 ملايين جرعة في الأسبوعين المقبلين إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء عليها، و50 مليون خلال عدة أشهر، وأضافت إن أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا وفرق الأمن القومي سيقيمون مكان إرسال الجرعات بناءً على الطلبات والحاجة والمكان الذي سيكون لهم فيه التأثير الأكبر.

وفي نفس السياق، اكدت إدارة بايدن أيضًا خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها سترسل مجموعات اختبار ومعدات واقية وإمدادات توليد الأكسجين والمواد الخام لصنع اللقاح إلى الهند حيث تشهد زيادة هائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو الذي أكده بايدن خلال خطابه أمس.