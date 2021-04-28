اليوم السابع
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انتظام صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة لشهر إبريل لمن تخلفوا عن المواعيد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:00 م
انتظام صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة لشهر إبريل لمن تخلفوا عن المواعيد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجارى، حيث إشارات الى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

 

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر إبريل الجارىً لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

 

وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.


التضامن

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