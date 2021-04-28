اليابان تشدد قواعد الدخول للقادمين من 4 ولايات أمريكية والهند وبيرو

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أعلن الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها ستشدد إجراءات وقواعد الدخول للمسافرين القادمين من أربع ولايات أمريكية (تينيسي وفلوريدا وميتشيجان ومينيسوتا)، بالإضافة إلى الهند وبيرو، وذلك في ضوء انتشار سلالات جديدة من فيروس "كورونا" هناك.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة اليابانية، أوردته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، بأن الإجراءات المعنية ستكون سارية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث سيتطلب من القادمين من تلك المناطق الخضوع لإجراءات الحجر الصحي في منشأة مخصصة، وإجراء مسحة لفيروس "كورونا" في اليوم الثالث بعد وصولهم إلى الأراضي اليابانية.

ودخلت حالة الطوارئ الثالثة لليابان حيز التنفيذ لاحتواء العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العاصمة طوكيو و3 مقاطعات غربية أخرى، وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أنه بموجب القيود الجديدة، يتعين على مشغلى المطاعم التى تقدم المشروبات الكحولية ودور السينما الإغلاق مؤقتًا، وإقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور، مشيرة إلى أنه من المقرر سريان إعلان الطوارئ لمدة 17 يومًا حتى 11 مايو المقبل فى محاولة للحد من العدوى خلال عطلة الأسبوع الذهبى المقبلة، والتى تبدأ من أواخر أبريل الجارى إلى أوائل مايو المقبل.