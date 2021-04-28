النمسا توقف حركة السفر والطيران من وإلى الهند

فيينا (أ ش أ)

قررت النمسا اليوم حظر السفر والطيران من وإلى الهند بسبب انتشار الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد بشكل حاد هناك وذلك اعتبارا من غد الخميس.

وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على حظر هبوط الطائرات القادمة من الهند وإلزام القادمين من الهند بالحجر الصحى وإجراء فحوصات الفيروس.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الزام أي شخص زار الهند في الأيام العشرة الماضية بالبقاء فى الحجر الصحي عند دخول النمسا وذلك لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا فى النمسا.

وأضاف الوزير أن الطيران المباشر ممنوع حاليا لأجل غير مسمى ولا توجد حاليًا رحلات جوية مجدولة من الهند إلى النمسا ، كما تم أيضا حظر الرحلات الجوية الخاصة والمستأجرة ومنع الرحلات الجوية البديلة للالتفاف على حظر الهبوط فى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وذكر الوزير أن السلالة الهندية المتحورة الجديدة تعتبر أخطر من سلالتى بريطانيا وجنوب إفريقيا ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الشكل أكثر فتكًا من الطفرات السابقة ، مشيرا إلى أنه فقًا لما ورد من منظمة الصحة العالمية تنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالات كورونا المتحورة الأخرى المنتشرة فى الهند أيضا.