اليوم السابع
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عبر الفيديو كونفرانس ..

"المجتمعات العمرانية" تعقد اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام من الهيئة والأجهزة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:38 ص
"المجتمعات العمرانية" تعقد اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام من الهيئة والأجهزة اختبارات مديرو العموم بالمدن الجديده على الفيديو كونفرانس
كتب أحمد حسن

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أكد المحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، بأنه تم عقد اختبارات القبول للمتقدمين لشغل الوظيفة القيادية "مدير عام" من العاملين بالهيئة وأجهزة المدن التابعة لها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المقررة للتعامل مع فيروس كورونا.

WhatsApp Image 2021-04-28 at 8.58.40 AMأحد المرشحين لتولى منصب مدير عام يظهر على شاشاة الفيديو كونفرانس خلال اختباره 
 

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي تفعيلاً  لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، والتي زادت أهميتها في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أن لجنة الاختبارات تضم عدداً من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ولحسن اختيار القيادات.

WhatsApp Image 2021-04-28 at 8.59.37 AMالمهندس عبد المطلب عماره خلال لجنة امتحان مديرى العموم بأجهزة المدن الجديده 
 
WhatsApp Image 2021-04-28 at 9.11.01 AMالمرشحون لتولى منصب مدير عام بأجهزه المدن الجديده 

وزاره الإسكان

المدن الجديده

مديرى العموم

اختبارات مديري العموم

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