المتهم والأفوكاتو.. سائق لورى قتل شابا بالخطأ يرفض الطعن على حبسه ودفع الدية

كتب إيهاب المهندس

في حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة تفصيلها حدثت في عام 2016، وهى تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى، واعتراف سائق السيارة النقل أمام المحكمة وسط دهشة دفاعة وطالب بدفع دية لأهل المجنى عليه، ورفض الطعن على حكم حبسه 3 سنوات، وقام بدفع الدية بعد انتهاء مدة العقوبه.

في البداية يقول ياسر السيد أحمد، المحامى بالنقض، إن الواقعة اللى هنتكلم عنها هي قتل خطأ عن طريق سائق لورى في منطقة التجمع الخامس، والمجنى عليه كان سائق عربية حديثة موديل 2016 وهى نفس سنة حدوث الواقعة والمجنى عليه اخد الطريق بسرعة جنونية في نفس طريق الخدمة اللى كان ماشى فيه سائق اللورى، وكان خطأ المجنى عليه مستغرق خطأ المتهم وحصلنا على شهادة من جهاز المدينة يؤكد أن المنطقة اللى وقعت فيها الحادثة لسه حديثة والمرور أكد أن طريق الخدمة بيكون رايح جاى في حال كون المنطقة حديثة.

واستكمل: قولنا للمجنى عليه أمام المحكمة دافع عن نفسك لكن أول ما دخل أمام المحكمة وقبل ما القاضي يسأله قال ـ يا فندم انا قتلته وعايز ادفع الدية وعايز اتحاكم.

وتابع: المحكمة سألته تانى واعترف عن نفسه وقال انا قتلته وعايز ادفع الدية فريق الدفاع كان مندهش من رده فعل المتهم والمحكمة حكمت عليه بأقصى عقوبة في هذه التهمة وهى السجن 3 سنوات وطلب من دفاعه عدم الاستئناف على الحكم وبعد تأدية مدة العقوبة ذهب لأهل المجنى عليه ودفع الدية.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.