الكرملين يشيد برغبة رئيس أوكرانيا فى السلام.. يؤكد ضرورة السلام فى دونباس

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اعتبر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالسلام مع روسيا بالأمر الرائع، مشددًا على ضرورة تحقيق السلام في "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين اليوم/الأربعاء/ - "إن روسيا وأوكرانيا لم يتحاربا أبدا، وإعلان الرئيس الأوكراني رائع والتطلع إلى السلام يجب دعمه بكل الطرق"، مضيفًا: "لا يجب التحدث عن السلام بين أوكرانيا وروسيا فحسب، بل ويتعين أيضًا تحقيق السلام على أراضي أوكرانيا نفسها".

وتابع : "من أجل تحقيق السلام في أراضي أوكرانيا، فإن روسيا تشارك في رباعية مينسك"، مشيرًا إلى أن قضية "دونباس" لا يمكن حلها بين كييف وموسكو لأن روسيا ليست طرفًا في هذا الصراع.

وقال بيسكوف - وردًا على سؤال حول ما يجب فعله إذا كان لدى كييف مقاربة مختلفة - "من الضروري البحث عن أرضية مشتركة، والرئيس الروسي أعلن غير مرة استعداده للدخول في الحوار والبحث عن حل في إطار الحوار".