

وشددت على أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، ومن لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة، مؤكدة استعدادها التام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى.



وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده بمدينة بنغازي يوم /الإثنين/ الماضي، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.. ولم يذكر الناطق الأسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.