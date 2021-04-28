القارئ محمود العشماوى يبهرك بتقليد عمالقة قراءة القرآن فى مصر.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

التقى "تليفزيون اليوم السابع" الشاب محمود سيد عشماوى، طالب بالفرقة النهائية لكلية الهندسة جامعة الأزهر، من محافظة كفر الشيخ، والذى استطاع بموهبة ربانية أن يقلد أصوات عمالقة قراء القران فى مصر أمثال محمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل وطه الفشنى، وغيرهم.

قال محمود لـ"اليوم السابع"، إنه حفظ القران وعمره 5 سنوات، على يد جده الشيخ فؤاد عبد السلام، ثم ختم القران كاملاً بتجويده وكان عمره 11 سنة فقط، وكان لجده الفضل فى تنمية موهبته وكثرة الاستماع لكبار قراء القران فى مصر وتعلم منه الكثير، وعلق قائلاً: "أتمنى أن أسير على دربه".

وتابع القارئ الشاب، بأنه كان يقرأ فى المناسبات بعدد من قرى محافظته كفر الشيخ أمام الناس والذين لاقى منهم ترحيباً وإشادة بحلاوة صوته، وكان معظمهم يطلب منه تلاوة القران بصوت المشايخ محمد رفعت ومصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد.