العثور على طفلة حديثة الولادة داخل المقابر بميت غمر بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

عثر نجار بمدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية، على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل المقابر و ترتدى ملابسها ومقطوعة الحبل السري، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ميت غمر من المدعو «السعيد ع م 47 سنة، نجار ومقيم منطقة الحاجبى بندر ميت غمر بعثوره على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع بمقابر المسلمين بذات المنطقة ترتدى ملابسها عمر يوم واحد تقريبًا، والحبل السرى مربوط والحالة الصحية جيدة، تم إيداع الطفلة حضانة مستشفى ميت غمر العام.

وأكد المُبلغ، أنه أثناء زيارته للمقابر سمع صوت صراخ طفل، فتوجه نحو الصوت فوجد طفلة ملقاة على الأرض ولا يوجد أحد فى المكان غيرها وترتدى ملابسها كاملة، ولما سأل لم يستدل على أهلها فتوجه بها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وتسليمها للجهات المسئولة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1517 لسنة 2021 إدارى قسم ميت غمر ، وجارى إستكمال الفحص وتحديد والدة الطفلة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع إيداع الطفلة فى حضانة مستشفى ميت غمر المركزى.