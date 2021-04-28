العثور على جثة مجهولة الهوية بترعة الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عثر أهالى مركز ومدينة القصاصين الجديدة فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على جثة مجهولة بترعة الإسماعيلية بمنطقة عزبة صبرى.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من المقدم مصطفى سلامة، رئيس مباحث القصاصين يفيد العثور علي جثة رجل في الأربعينات مجهول الهوية بمياه الترعة.

وكشفت المصادر عن أن المتوفي غير معلوم لأهالي القرية أو القرى المجاورة، وتظهر حول رقبته علامات تشير لأنه توفى مشنوقا، فيما شملت المباحث الجنائية فريق بحث لمحاولة التعرف على الجثمان، وأرسل مركز شرطة القصاصين مواصفات المتوفى وصورته إلى جميع الأقسام والمراكز لمتابعة أسماء وأوصاف المبلغ بتغيبهم بمحيط ترعة الإسماعيلية بمحافظات القاهرة والشرقية لمحاولة الوصول إلى هويته.