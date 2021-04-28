اليوم السابع
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العاهل الأردنى يؤكد استمرار تحمل "المسئولية التاريخية" فى حماية مقدسات القدس

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:00 ص
العاهل الأردنى يؤكد استمرار تحمل "المسئولية التاريخية" فى حماية مقدسات القدس العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
وكالات

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى خلال لقاء مع ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس، استمرار "تحمل المسؤولية التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"، وأفاد القصر الملكي الأردني بحسب" بترا" بأن الملك عبد لله الثاني استقبل في قصر الحسينية ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس بحضور ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأكد العاهل الأردني خلال الاجتماع "دعمه لصمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة"، مشددا على "الاستمرار بنهج الآباء والأجداد من الملوك الهاشميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في القدس".

وأشار إلى "الاستمرار في تحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها"، مضيفا: "لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات".


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عاهل الأردن

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قصر الحسينية

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