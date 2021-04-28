اليوم السابع
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الصحة تكشف 10 إنجازات فى ملف التطعيمات قضت على الأمراض بمصر

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:14 م
الصحة تكشف 10 إنجازات فى ملف التطعيمات قضت على الأمراض بمصر إنفوجراف الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن النجاحات التى حققتها الوزارة في مجال التطعيمات والتى من أهمها القضاء علي مرض شلل الأطفال وتم إعلان مصر خالية من المرض من قبل منظمة الصحة العالمية عام 2006.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنها تمكنت من خفض معدلات انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى بى من 4.5 ٪؜ إلى أقل من 1% وتابعت : أن مصر لم تسجل أى حالات إصابة بالدفتيريا والسعال الديكى منذ 20 عاما.

وأشارت وزارة الصحة أنها في طريقها إلي إعلان مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانى مشيرة إلى توفير كافة التطعيمات بالمجان للمستشفيات.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم القضاء علي التيتانوس الوليدى والقضاء عليه عام 2007 .

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الصحة

التطعيمات

التيتانوس

الحصبة

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