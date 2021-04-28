اليوم السابع
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الصحة تكشف توقيتات وحالات غسيل الأيدى منعا للإصابة بعدوى كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 04:38 م
الصحة تكشف توقيتات وحالات غسيل الأيدى منعا للإصابة بعدوى كورونا جراف الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان التوقيتات التى يجب عندها غسيل اليد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا منها قبل وبعد إعداد الطعام وتناولة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب غسيل اليد بعد السعال والعطس وبعد استخدام دورات المياة ولمس الحيوانات وبعد رعاية المرضى بالإضافة إلى تغير حفاضات الأطفال ولمس للقمامة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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الصحة

غسيل اليد

كورونا

القمامة

الحيوانات

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