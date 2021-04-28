اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 06:02 ص
خالد صلاح
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الصحة العالمية تعلن رصد نسخة كورونا الهندية المتحورة فى 17 بلدا على الأقل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:33 ص
الصحة العالمية تعلن رصد نسخة كورونا الهندية المتحورة فى 17 بلدا على الأقل حرق جثث ضحايا كورونا فى الهند
أ ش أ

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وقالت المنظمة إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحوّرة الهنديّة،  رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

في الأيّام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

وسجّلت الهند أول أمس 352,991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية.

والهند هي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف وفاة. وتعمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الأيام الأخيرة.

 


الصحة العالمية

الهند

نيودلهى

كورونا

فيروس كورونا

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