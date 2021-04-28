اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة التونسية: تطعيم 345 ألفا و914 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:42 ص
الصحة التونسية: تطعيم 345 ألفا و914 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، أن 345 ألفا و914 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس، وهو اليوم الـ 46 من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.
 
وأوضحت الوزارة بحسب بيان على الصفحة الرسمية، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الثلاثاء بالجرعة الأولى بلغ 12 ألفا و914 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 74 ألفا و785 شخصا.
 
وأضافت أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و 371 ألفا و770 شخصا.
 
وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

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