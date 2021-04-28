اليوم السابع
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الشيوخ الأمريكى يوافق على مرشحة بايدن لرئاسة "التنمية الدولية"

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:56 م
الشيوخ الأمريكى يوافق على مرشحة بايدن لرئاسة "التنمية الدولية" سامانثا باور
وكالات

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، لتأكيد تولي سامانثا باور، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، لرئاسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وصوّت المجلس بحسب "وسائل إعلام أمريكية" لصالح تعيين باور، التي رشحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 26.
 
وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن رسميا اليوم ترشيح هيدى شيو لشغل منصب وكيل وزارة الدفاع الامريكية لشئون البحوث و الهندسة، وكذلك تعيين ميرديث بيرجر كمساعدة لوزير البحرية الامريكى لشئون الطاقة والمحطات والبيئة. 
 
وقالت منصة " ديفنس نيوز " الأمريكية المعنية بالشأن العسكري والدفاعي إن تعيين كلا السيدتين فى منصبيهما يأتى وفاء من الرئيس بايدين بمزيد من تمكين النساء فى المناصب الحساسة فى إدارته، وأشارت المنصة إلى أن توليهما منصبيهما لا يزال رهن بموافقة الكونجرس الأمريكى على ذلك . 
 
ويعد منصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للبحوث والهندسة هو أعلى منصب مدني على سلم قيادة وزارة الدفاع الأمريكية، كما تعد هيدى شيو التى رشحها بايدن لشغله هى أول سيدة من أصول اسيوية تتولاه، وهو ما أملته خبرتها الطويلة وعلاقاتها الواسعة فى المجمع الصناعى العسكرى فى الولايات المتحدة، و تنحدر الوكيل المرتقب لوزارة الدفاع الأمريكية من أصول تايوانية وقد هاجرت إلى الولايات المتحدة وهى فى سن العاشرة . 

الشيوخ الأمريكى

سامانثا باور

الأمم المتحدة

جو بايدن

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