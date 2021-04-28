السيول تجرف السيارات والأشخاص فى مكة المكرمة.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

تشهد مكة المكرمة فى الأراضى المقدسة السعودية، أمطارا غزيرة مع تساقط حبات البرد، وصلت إلى حد السيول الفيضانية وتسببت فى ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع مع جرف العديد من السيارات والأشخاص فى منطقة "سوق الضيافة".

امطار مكة المكرمة pic.twitter.com/qXDBtZTXOi — سبحان الله وبحمده (@barraq2005) April 28, 2021

وحرص عدد كبير من المدونين فى السعودية، على نشر مقاطع فيديو مصورة، توثق حجم السيول الهائل التى تشبه تدافع المياه فى الشلالات مع ارتفاع المياه فى الشوارع وانجراف السيارات فى عدد كبير بمناطق الأراضى المقدسة.

امطار مكة المكرمة pic.twitter.com/ZfK0DNYcYl — سبحان الله وبحمده (@barraq2005) April 28, 2021

وشهد المسجد الحرام، هطول أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، ودعت هيئة الدفاع المدنى، المقيمين فى مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة والمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمى لإمارة مكة المكرمة على "تويتر"، لقطات من كثافة الأمطار على ساحات المسجد الحرام، وسط تحرك من المصلين للاحتماء من الأمطار الغزيرة.

امطار مكه الله يعوضهم يارب 🤲🤲 pic.twitter.com/UA8jv6LMTy — ماجد علي (@s94p18csaDoEbx7) April 28, 2021

فيما توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودى، فى تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتى الرياض والشرقية.