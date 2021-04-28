السكة الحديد: يقظة سائق قطار أسوان منعت الاصطدام بجرار زراعى

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار النوم رقم 86 القاهرة / أسوان فوجئ سائقه خلال دخوله محطة دراو بجرار زراعى بمقطورة قصب يعترضه بالخط الطالع وبدون لوحات معدنية.



وأضافت هيئة السكة الحديد أن الجرار كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 841 / 900 ما بين دراو وكوم امبو، وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعى وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن السائق قام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تمكنت الشرطة من القبض علي سائق الجرار الزراعى.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات توخى الحظر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك وإتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.