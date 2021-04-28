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السكة الحديد تطرح اليوم مقاعد القطارات المقرر سفرها 30 رمضان للحجز

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:00 ص
السكة الحديد تطرح اليوم مقاعد القطارات المقرر سفرها 30 رمضان للحجز شبابيك حجز القطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تطرح هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 12 مايو المقبل الموافق 30 رمضان، للحجز أمام جمهور المسافرين عبر المحطات الرئيسية، وذلك بعدما بدأت طرح تذاكر قطارات فترة العيد أمس الثلاثاء.
 
كما تطرح هيئة السكة الحديد، غدا الخميس مقاعد القطارات المدرجة للحجز ضمن جداول التشغيل اليومية التى ستتحرك يوم 13 مايو المقبل الموافق 1 شوال فلكيا، حيث تنص قواعد الحجز بالسكة الحديد على طرح مقاعد القطارات المكيفة قبل السفر بـ14 يوما.
 
وحددت هيئة السكة الحديد، قواعد لحجز التذاكر تشمل حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.
 
وتتضمن قواعد الحجز، تخصيص 70% من مقاعد القطارات للحجز من محطتى القاهرة والجيزة بالنسبة لقطارات القيام إلى الصعيد، على أن يبدأ حجز مقاعد قطارات كل يوم جديد ابتداء من الساعة 7.30 صباحا مواعيد بداية عمل شبابيك الحجز بالمحطات.
 
 

حجز تذاكر العيد

تذاكر السكة الحديد

تذاكر القطارات

مواعيد القطارات في العيد

اليوم السابع بلس

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