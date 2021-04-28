الرقابة المالية تعلن مواعيد انتخابات صندوق حماية المستثمر

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 60 لسنة 2021 بشأن مواعيد إجراء انتخابات ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المالية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021-2024).

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 98، الصادر اليوم الأربعاء على أن تجرى انتخابات ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المالية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021-2024)، وفقًا للجدول التالي:

1- الإعلان عن بدء قبول طلبات الترشح يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري.

2- تلقي وفحص طلبات الترشح يوم الأحد الموافق 25 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 2 مايو عام 2021.

3- إخطار المتقدمين للترشح بما انتهت إليه نتيجة الفحص وإعداد قوائم المرشحين المبدئية ونشرها يوم الاثنين الموافق 3 مايو يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو عام 2021.

4- التظلم من إعلان قوائم المرشحين المبدئية والبت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار يوم الأربعاء الموافق 5 مايو حتى يوم الاثنين الموافق 10 مايو عام 2021.

5- إعداد ونشر القوائم النهائية للمرشحين والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات يوم الاثنين الموافق 10 مايو حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو عام 2021.

6- التظلم من نتيجة الانتخابات والبت في التظلم يوم الأربعاء الموافق 12 مايو حتى الاثنين الموافق 17 مايو عام 2021.

7- الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو عام 2021.