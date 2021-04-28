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الرئيس السيسى يصدق على قانون "انتخابات إدارة اتحاد الصناعات ومجالس الغرف الصناعية"

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:18 ص
الرئيس السيسى يصدق على قانون "انتخابات إدارة اتحاد الصناعات ومجالس الغرف الصناعية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 9 لسنة2021 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
 
ويضفي القانون المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
 
 
كما يعالج القانون حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
 
 
ويعالج القانون أيضا فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
 
 

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