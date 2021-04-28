واطلع المشيشي، خلال زيارته التي قام بها للمطار اليوم، على سير العمل في المطار فيما يخص التعامل مع الحالات الإيجابية، وحذر من السماح للمصابين بالخروج من المطار دون إخضاعهم للبروتوكول الصحي أو اتخاذ أية إجراءات تلزمهم بالخضوع للحجر الصحي الإجباري في المراكز المخصصة للغرض.