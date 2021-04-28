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دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، اليوم الأربعاء، العاملين بمطار تونس قرطاج الدولي إلى توخي المزيد من الصرامة في التعامل مع الوافدين من الخارج، من خلال إخضاع عدد أكبر منهم للتحاليل السريعة والتثبت من مدى صحة التحاليل السلبية التي يستظهرون بها للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).