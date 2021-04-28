الجيش الأمريكى يؤكد التزامه بالشراكة والتعاون الأمنى فى غرب إفريقيا

أ ش أ

أكد القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا الجنرال كريستوفر كافولي ونائب القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الجنرال أندرو روهلينج التزام الجيش الأمريكي بالشراكة والتعاون في المسائل الأمنية مع الشركاء في غرب إفريقيا،.

وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء عن السفارة الأمريكية فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، فقد اختتم القائدان الأمريكيان، منذ أيام قليلة ، جولتهما فى غرب إفريقيا والتى شملت كلا من السنغال وجامبيا وكوت ديفوار والنيجر وشاركا خلالها فى مباحثات مع الشركاء العسكريين والمسؤولين الحكوميين في غرب إفريقيا وكذلك مع السفراء الأمريكيين فى هذه الدول تناولت سبل تعزيز التزام الجيش الأمريكي بالشراكة في مواجهة التهديد المتزايد للمنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة.

ومن جانبه، قال كافولي إنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على القارة الأفريقية وما فرضته من قيود على السفر إلا أن الجيش الولايات المتحدة لا يزال ملتزما بالانخراط مع شركائه في غرب إفريقيا ومواصلة تنسيق التدريب والتعاون الأمنى".

وأضاف أن الأمن في الولايات المتحدة وأوروبا يرتبط بشكل أساسي بالأمن في إفريقيا.. مؤكدا أن التنسيق مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين أمر مهم في تعزيز هذه العلاقات ودعم الأمن الإقليمي.