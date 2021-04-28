التنمية المحلية: أغلقنا أكثر من 22 ألف محل مخالف لإجراءات الوقاية من كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إجراء مراجعة كاملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، سواء على مستوى الكافيهات أو المقاهى أو وسائل النقل العامة بشأن ارتداء الكمامات، وكذلك مواعيد الفتح والغلق للمواعيد الصيفية للمحال، موضحا أنه حتى 27 أبريل الجارى جرى التعامل مع 66623 مخالفة بالغلق، حيث أغلقنا 22715 محلا مخالفا.



وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج إكسترا نيوز، أنه جرى غلق 5636 سوقا، بجانب غلق 1026 مطعما، وغلق 18780 مقهى، بما فيها المقاهى التي قامت بكسر حظر الشيشة، ومصادرة كل هذه الشيش والإشغالات، بجانب غلق 8419 ورشة لمخالفتها، وغلق 6030 سنتر منذ 1 ديسمبر حتى 27 أبريل.



ولفت المتحدث باسم التنمية المحلية، إلى أنه جرى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث وجه وزير التنمية المحلية للمحافظين، على مدى الأيام الماضية لتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا وتفعيل الغرامات مع المخالفين بحسم، وعدم التقاعس في تنفيذ القرارات في هذا الشأن، بجانب تقيم إدارة القيادات المحلية ورؤساء المدن والأحياء وفقا لجهودهم في تطبيق الإجراءات الوقائية وتنفيذ الإجراءات على الأرض.