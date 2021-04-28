اليوم السابع
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التموين: صرف 95% من مقررات شهر أبريل حتى الآن

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:00 ص
التموين: صرف 95% من مقررات شهر أبريل حتى الآن سلع تموينية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 95% من مقررات شهر أبريل الجاري، بجانب أيضا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر أبريل الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.
 
 
 
 

التموين

مقررات شهر أبريل

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