"التموين" تحسم اليوم مناقصة توريد زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

تحسم الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى المناقصة رقم 10 لسنة 2020 /2021 التى سبق وأعلنت عنها لتوريد زيت الطعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد" لطرحه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والتسليم خلال الفترة من 26 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح المنتجات والسلع الغذائية فى فروع "أهلا رمضان " بالمحافظات المختلفة وكذلك طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وأيضا الخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة، لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بسعر 35 جنيها، كما أن تخفيضات منافذ "أهلا رمضان" تبدأ من 18% وتصل إلى 28% لبعض المنتجات.