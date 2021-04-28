اليوم السابع
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التموين تتعاقد على شراء 67 ألف طن زيت طعام خام

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:31 م
التموين تتعاقد على شراء 67 ألف طن زيت طعام خام زيت طعام -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 67200 ألف طن زيت صويا خام، منها 35700 طن زيت صويا خام إنتاج محلى بالجنيه، و31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجى للبلاد من الزيت التموينى حتى شهر سبتمبر 2021.

 

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى وقت سابق، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت اليوم ببدء صرف استعاضات أكثر من 30 ألف بقال تموينى، و6000 منفذ جمعيتى لشهر مايو القادم، لافتا إلى أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هى توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

 

وأضاف الوزير، أنه أصدر توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على كل منافذ الدعم "المخابز، منافذ صرف السلع التموينية" للتأكد من جودة المعروض وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.


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