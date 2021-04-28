البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الخميس إلى الاثنين بمناسبة الأعياد

قال البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.
البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الخميس إلى الاثنين بمناسبة الأعيادالأربعاء، 28 أبريل 2021 12:35 م
البنك المركزى المصرى
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