اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:39 ص
خالد صلاح
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البرتغال ترفع طوارئ كورونا من جديد لمنع حدوث انتكاسة فى الإصابات بالبلاد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:00 ص
البرتغال ترفع طوارئ كورونا من جديد لمنع حدوث انتكاسة فى الإصابات بالبلاد كورونا - أرشيفية
وكالات

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أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمواجهة كورونا، ستنتهي بحلول يوم الجمعة مع تراجع أعداد الإصابات بشكل كبير، وقال ريبيلو دي سوزا في خطاب تلفزيوني: "بدون حالة الطوارئ، من الضروري الإبقاء على جميع التدابير الأساسية لمنع حدوث انتكاسة في الوضع، ولن أتردد إذا لزم الأمر في المضي قدما بفرض حالة الطوارئ من جديد"، بحسب " روسيا اليوم".

وبدلا من حالة الطوارئ، ستنتقل البرتغال إلى حالة أخرى تتيح للحكومة أيضا فرض بعض الإجراءات للحد من خطر العدوى، إلا أن الأحكام التي يمكن أن تفرضها محدودة بشكل أكبر ويجب أن تكون مبررة.

وسجلت البرتغال التي يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، وفيات إجمالية بالفيروس بلغت 16970، في حين بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 834991، بزيادة 353 مقارنة باليوم السابق.

ولم يشهد أمس الاثنين تسجيل وفيات مرتبطة  بالفيروس وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.


كورونا

البرتغال

فيروس كورونا

الطوارئ

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