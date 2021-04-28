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الإفتاء: الغسيل الكلوى فى نهار رمضان لا يفطر طالما كان عن طريق الأوردة.. فيديو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:10 ص
الإفتاء: الغسيل الكلوى فى نهار رمضان لا يفطر طالما كان عن طريق الأوردة.. فيديو الدكتور عويضة عثمان
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الغسيل الكلوى أثناء الصيام لا يفطر ولا يضر الصائم، وذلك ردا على سؤال "هل الغسيل الكلوى أثناء الصيام يفطر.. أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟".

وأجاب عويضة، فى مقطع فيديو، نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على تويتر، قائلا: "نقول وبالله التوفيق، لا يضر الصيام طالما أنه كان من الأوردة والشرايين، أى أن الغسيل الكلوى إذا كان عن طريق الأوردة والشرايين فإنه لا يضر الصائم، لو فعله نهارا صومه صحيح ولا شيء عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى الشفاء والعافية.. والله أعلم".

 

وسبق وردت الإفتاء على سؤال نصه: كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهى فى الجو؟، وجاء رد الدار كالآتى: "الصائم المسافر جوًّا يفطر عندما تغيب الشمس عنده وفى النقطة التى هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التى يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها فى عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر للمشقة الزائدة المركَّبة فى السفر، وليس لانتهاء اليوم، فلو أفطر حينئذٍ يجب عليه أن يقضى يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلى أو البلد الحالى من دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.

 وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها".


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