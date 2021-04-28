الإسكندرانية يستبدلون الفسيخ بالبساريا والجندوفلى.. فى أكلات شم النسيم.. فيديو

الاسكندرية : اسماء على بدر

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من سوق الفسخانية بشارع عبدالمنعم بمنطقة العطارين أحد أقدم شوارع مدينة الإسكندرية.

ورصد اليوم السابع اسعار الفسيخ والسردين مع اقتراب شم النسيم ، حيث التقى اليوم السابع بالحاج محمد البرنس أحد أصحاب محلات بيع الفسيخ والسردين بمدينة الإسكندرية .

وقال الحاج محمد البرنس إن شم النسيم هذا العام يأتي في شهر رمضان مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون الإقبال على الفسيخ مع حلول عيد الفطر المبارك.

وعن أسعار الفسيخ والرنجة والسردين في المحل قال الحاج محمد أن الإقبال في رمضان على اطباق الجاندوفلى وام الخلول.

وقال الحاج محمد ان اسعار السردين البلدى من 60 الى 80 جنيها ، والملوحة المخلية 240 جنية والعادى 160 جنيها ، وام الخلول من 120 الى 140 جنيها حسب حجمها وتصل الى 160 جنيه ، والفسيح المخلى يصل سعر الكيلو الى 280 جنيها والعادى 140 جنيها.

واضاف الحاج محمد ان اسعار السردين البلدى من 60 الى 80 جنية ، والفسيخ العادى والمالح والاكثر ملوحة واسعارهم من من 160 الى 180 جنية ، وهناك الملوحة والسردين حيث يصل سعر السردين 75 جنيها.

واضاف الحاج محمد ان شارع عبدالمنعم بمنطقة العطارين تعد اكبر سوق للفسخانية بمدينة الاسكندرية.

واكد الحاج محمد ان اهم عملاء المكان الفنان هانى شاكر واحم عدوية ، مصطفى قمر ، ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد.