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اصطدام قطار "طنطا - القاهرة" بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية بالمنوفية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:06 م
اصطدام قطار "طنطا - القاهرة" بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية بالمنوفية قطار - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

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اصطدم  قطار طنطا - القاهرة  رقم 546 بـ لودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية غير مخصصة للعبور قبل رصيف محطة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يُفيد بتلقية إخطارًا من عامل محطة قطار سبك، يؤكد اصطدام قطار يحمل رقم 546 بـ لودر صغير أثناء عبوره من منطقة غير ممهدة للعبور، وتمكن سائق القطار من التوقف قبل حدوث كارثة، وفر سائق اللودر، وتم إزالة آثار الحادث  ولم تتأثر سير حركة القطارات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

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اصطدام قطار

لودر

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