اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استخراج 437 شهادة قياس مهارة وتعيين 682 شاباً فى الفيوم

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:32 ص
استخراج 437 شهادة قياس مهارة وتعيين 682 شاباً فى الفيوم وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 15 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 7 عمالا غير منتظمين، و3219 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 246 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين  682 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1829 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 437  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن  مدير المديرية  - في تقريره للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  مارس  الماضي-  إن المديرية تلقت 20 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوي منها، وتحويل شكوى للقضاء، بالإضافة إلى 16 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.
 


القوى العاملة

شهادة قياس مستوى المهارة

رعاية صحية

الفيوم

وزارة القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل القوى العاملة بالغربية : وفرنا 13 ألف و 740 فرصة عمل.. 246 فرصة لذوى الهمم بالقطاع الخاص خلال 9 أشهر.. دسوقي: توفير الوظائف من خلال مكاتب العمل وإنهاء إجراءات التعيين فى فترة وجيزة.. ويؤكد: نتابع العمالة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:00 م

القوى العاملة تعلن تعيين 5913 شاباً بالشرقية بينهم ذوو احتياجات خاصة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:00 ص

القوى العاملة بالنواب: انتهينا من مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:42 ص

القوى العاملة تعلن تعيين 344 شابا بينهم 19 من ذوى الاحتياجات الخاصة ببنى سويف

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة