اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:10 ص
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ارتفاع أعداد المستقيلين من شرطة نيويورك على خلفية اتهامهم بالعنصرية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:00 ص
ارتفاع أعداد المستقيلين من شرطة نيويورك على خلفية اتهامهم بالعنصرية شرطة نيويورك
وكالات

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أكد أنجيل ميسون أحد المخضرمين في شرطة نيويورك الأمريكية، أن شرطة المدينة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد المستقيلين من صفوفها، على خلفية اتهامهم بالعنصرية وتشويه سمعتهم وشيطنتهم.

وفي حديث لشبكة "فوكس نيوز"، قال ميسون الذى خدم لمدة 22 عاما في شرطة نيويورك: "يتم تشويه سمعة الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وتصويرهم على أنهم محتلون عنصريون، ويدخلون مثل الجيش المحتل، ويحاولون إثارة الفوضى في المجتمعات، بينما الأمر على العكس تماما".

وحسب بيانات شرطة نيويورك، فقد قدم 5346 ضابطا أوراق استقالاتهم وملفات تقاعدهم عام 2020، أى بزيادة قدرها 75 بالمئة عن العام السابق.


شرطة نيويورك

أمريكا

الولايات المتحدة

العنصرية

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