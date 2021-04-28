أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم الأربعاء، انقاذ 236 مهاجرا قبالة السواحل الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (إيكى) عن المصادر قولها: إن سفينة (أوشن فايكينج) التابعة لمنظمة (Sos Mediterranee) غير الحكومية، أنقذت 236 شخصا في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن المهاجرين كانوا على متن زورقين مطاطيين مكتظين بالأشخاص، يبحران في المياه الدولية، على بعد 32 ميلا بحريا عن مدينة الزاوية الليبية.

وأضافت أن العديد من الناجين كانوا يعانون من الضعف ومصابين بالجفاف، وهم في مرحلة التعافي الآن، مبينة أن بعض النساء أصبن بالتهاب جلدي بسبب ملامسة الوقود، فضلا عن استنشاقهن للدخان.