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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى، اليوم /الأربعاء/، أن بلاده سترسل فريقا متخصصا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى نظام إنتاج الأوكسجين إلى الهند التي اجتاحها فيروس كورونا.

وقال دراجي - حسبما أوردت وكالة أنباء /أنساميد/ الإيطالية - " إن إيطاليا لن تفشل في تقديم دعمها في هذه اللحظة الصعبة"، وأضاف "أود أن أعرب عن تعاطفي العميق مع الشعب الهندي للمعاناة التي سببتها الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد ".

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بقرار تقديم مساعدات إنسانية روسية طارئة للهند على خلفية انتشار وباء كورونا، معربا عن دعمه للهند في هذه الفترة العصيبة.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء الهندي، أعرب خلاله عن دعمه للهند في هذه الفترة العصيبة من مكافحة انتشار وباء كورونا.

وأضاف البيان "أن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الهندي خلال الاتصال الهاتفي بقرار تقديم مساعدات إنسانية روسية طارئة لبلاده"، مشيرا إلى ترحيب الزعيمين الروسي والهندي بتسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في الهند.

وأكد بيان الكرملين أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي ناقشا أيضا قضايا مواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك جدول الاتصالات على مختلف المستويات.

كان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن في وقت سابق اليوم أن وزارة الطوارئ الروسية ستقوم بتسليم شحنة من وسائل مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الهند، يتجاوز وزنها 22 طنا، وتشمل أجهزة تنفس اصطناعي وأدوية.