وقال دراجي - حسبما أوردت وكالة أنباء /أنساميد/ الإيطالية - " إن إيطاليا لن تفشل في تقديم دعمها في هذه اللحظة الصعبة"، وأضاف "أود أن أعرب عن تعاطفي العميق مع الشعب الهندي للمعاناة التي سببتها الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد ".