إجراء ولادة لسيدة مصابة بكورونا بجامعة المنصورة بعد معاناة 14 عاما من العقم

وتمت عملية الولادة القيصرية للسيدة التى تبلغ من العمر 36 عاما، و تعاني من عقم أولي 14 عاما حامل في الشهر التاسع بالحقن المجهري، وتعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة إصابتها بـ كورونا "كوفيد 19".

ونتج عن الولادة مولود تم تسليمه لذويه بعد الاطمئنان عليه و المريضة محجوزة بمجمع العنايات بالنقاهة بمستشفى جامعة المنصورة.