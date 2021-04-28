اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إجراء ولادة لسيدة مصابة بكورونا بجامعة المنصورة بعد معاناة 14 عاما من العقم

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:20 م
إجراء ولادة لسيدة مصابة بكورونا بجامعة المنصورة بعد معاناة 14 عاما من العقم
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن فريق طبى بقسم النسا والتوليد بجامعة المنصورة، من إجراء حالة ولادة بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل الحالات المصابة بكوفيد 19، وهي أول ولادة تتم في شهر رمضان المبارك منذ افتتاح مجمع العنايات الجديد.
 
وتمت عملية الولادة القيصرية للسيدة التى تبلغ من العمر 36 عاما، و تعاني من عقم أولي 14 عاما حامل في الشهر التاسع بالحقن المجهري، وتعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة إصابتها بـ كورونا "كوفيد 19".
 
ونتج عن الولادة مولود تم تسليمه لذويه بعد الاطمئنان عليه و المريضة محجوزة بمجمع العنايات بالنقاهة بمستشفى جامعة المنصورة.
الفريق-الطبى-عقب-عملية-الولادة
الفريق-الطبى-عقب-عملية-الولادة

 

المولود-مع-الفريق-الطبى
المولود-مع-الفريق-الطبى

 

 


الدقهليه

جامعة المنصورة

اخبار الجامعات

مجمع العنايات

مصابي كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة