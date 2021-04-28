أوبرا وينفرى تشارك فى تأليف كتاب "ماذا حدث لك" بقصص من حياتها الخاصة

كتب محمد شعلان

أعلنت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى، مشاركتها فى تأليف كتاب بعنوان "ماذا حدث لك"، ويستهدف الكتاب التحول من طريقة طرح سؤال "ما مشكلتك؟" إلى "ماذا حدث لك؟"، مفيدة بأنها ستشارك فى الكتاب من خلال قصصًا عن حياتها الخاصة طوال الأسبوع.



أوبرا وينفرى على فيس بوك

ونوهت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى، إلى الكتاب برسالة على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلة: "ما حدث لك؟ إنه أحد أهم الأسئلة التي يمكن أن نطرحها على أي شخص، خاصة عندما يمر بشيء ما"، متابعة: "نتج عن معظم النضالات التي تحملتها عندما كنت طفلة صدمة من شأنها أن تحدد العديد من العلاقات والتفاعلات والقرارات في حياتي".



على الكتاب



صور الكتاب

واستكملت: "استغرق الأمر عقودًا من العمل والمحادثات وتحقيق السلام مع الماضي. لهذا السبب شاركت في تأليف كتاب بعنوان "ماذا حدث لك" مع الدكتور بروس بيري، لمساعدتنا على الشفاء والتحول من طرح السؤال "ما مشكلتك؟" إلى "ماذا حدث لك؟".



صور عن الكتاب



اعلان عن الكتاب

وأفادت المذيعة العالمية أوبرا وينفرى، بأنها ستشارك قصصًا طوال الأسبوع من حياتها الخاصة معلنة عن أن الكتاب متاح أمام الجمهور.

وفى وقت سابق، شغلت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى، الرأي العام العالمى خلال الفترة الماضية بعد حوارها الهام مع الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، الذى أثار الجدل بشكل كبير داخل وخارج بريطانيا، ولم يتوقف الاهتمام بالإعلامية الشهيرة حتى الآن، ولكن هذه المرة الاهتمام يدور حول نظارتها التى ارتدتها أثناء إجراء الحوار.

ولفتت نظارات الإعلامية الأمريكية الشهيرة الأنظار خلال المقابلة التي عرضتها قناة "سي بي إس" الأمريكية، وتابعها حوالى 17 مليون مشاهد فى الولايات المتحدة، و11 مليونا في بريطانيا، ما أدى إلى سيل من الطلبات التي أغرقت العلامة التجارية المصنعة لها بالطلبات، وفقا لموقع "يورو نيوز".