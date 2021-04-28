أهم المعلومات عن مجمع الاسكان الاجتماعى الثالث بكفر الشيخ على مساحة 180 فدان

كفر الشيخ - محمد سليمان

ظل أكثر من 18 ألف حاجز للوحدات السكنية من أبناء مدينة كفر الشيخ منذ عام 2004م وطوال 17 سنة في معاناة سواء من الشباب أو غيرهم ، لايجدون وحدة سكنية في ظل ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية والتي تتراوح مابين 250 ألف جنيه بالمناطق الشعبية لـ 350 ألف جنيه، وبالمناطق المتوسطة والشهيرة تتراوح ما بين مليون و500 ألف لـ 4 ملايين جنيه.

وبتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وأجهزة الدولة ومتابعة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبالتعاون بين وزارة الزراعة والإسكان والتنمية المحلية تم التوجيه بالانتهاء من تلك المعاناة خلال عام بتوفير أراضي ، والبدء في الأعمال.

1- بدء الأعمال في إنشاء تجمع سكاني على مساحة 180 فدان غرب مدينة كفر الشيخ «جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة.

2- إنشاء 109 عمارة سكنية

3- كل عمارة مكونة من 11 دور وأرضي، وبكل دور 8 شقق، مساحة الشقة 90 متر.

4- المنطقة السكنية تستوعب 55 ألف نسمة.

5- النسبة البنائية للعمارات السكنية على المساحة 21.9%.

6- تضم العمارات السكنية 218 مصعد، بكل عمارة مصعدين .

7- تضم المنطقة السكنية تضم مشروعات خدمية مسجدين وكل مسجد يتسع ل 500 مصلي على مساحة 750 متر.

8- ستتم إقامة وحدة صحية مكونة من دور أرضي و طابق على مساحة 600 متر.

9- سيتم إقامة وسوقين بهما 16 محل على مساحة 1700 متر.

10 - ستتم إقامة ملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عاما.