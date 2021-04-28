أمانة ولاد مصر.. شابان يعثران على 75 ألف جنيه داخل كيس ويعيدونه لصاحبه بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

فى لفتة مميزة لأمانة شباب الصعيد، عثر شابان من منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، على كيس بلاستيك بداخلها مبلغ 75 ألف جنيه وأوراق لأحد الأهالى، والتى نجحا فى إعادتها لصاحبها الذى كان يستعد لدفع المبلغ نظير إجراء عملية قلب له فى أحد المستشفيات خلال الأيام المقبلة.

يقول عبد الله صلاح هاشم، ابن منطقة الكرنك الشهير بـ"زيزو"، أنه كان يسير برفقة صديقه يوسف العدوى على دراجة بخارية يستقلانها، وعثرا على كيس فى الأرض يظهر منه النقود، وعلى الفور التقطا الكيس من الأرض، ووجدا بداخله مبلغ مالى كبير حوالى 75 ألف جنيه، وبعض المتعلقات، وعادا لمنزلهما ونصحهما والد الشاب عبد الله بضرورة البحث عن صاحبها وإعادتها له.

ويضيف عبد الله صلاح هاشم لـ"اليوم السابع"، أنه ظل يبحث عن صاحب الكيس فى المنطقة التى عثرا عليه فيها حول مستشفى الأقصر الدولى ولكن دون جدوى، وقررا نشر بوستات على الصفحات المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعى للبحث عن صاحب الكيس والأموال، وطالبا من فقد منه المبلغ ضرورة تقديم أوصافه المبلغ بالكامل وسيتم إعادته له فى الحال.

وأوضح الشاب الأقصرى ابن منطقة الكرنك، أنه بعد مرور عدة ساعات على البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، تواصل معهما أحد المواطنين والذى قدم كافة الأوصاف اللازمة للمبلغ المفقود منه، وقال لهما إنه قام بتدبير هذا المبلغ لعدة أشهر للتمكن من إجراء عملية قلب كان مقرر أن يجريها لحالته الصحية السيئة، ولكنه بعد فقد المبلغ وسقوط الكيس منه بالأموال فيه، قرر عدم إجراء العملية نظراً لتكلفتها الكبيرة عليه، وعلى الفور أعاد له الشابان المبلغ المالى ورفضا الحصول منه على أية مقابل نظير أمانتهما وتمنوا له الشفاء العاجل.