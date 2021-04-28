اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء .. الضأن يتراوح بين 130- 150 جنيها

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء .. الضأن يتراوح بين 130- 150 جنيها لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الأربعاء 28 - 4 -2021 استقرارا فى  أسعار اللحوم البلدى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وتراوح سعر الكيلو بين 100 – 150 جنيها حسب النوع.

وسجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقر سعر الاستيك والبفتيك عند 130 -150 جنيها للكيلو، والضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

الجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين، بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا من الشركات والمصانع الحكومية مما سيعزز المخزون من السلع الغذائية لفترات طويلة، لافتا إلى انتظام صرف السلع المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات وهو 50 جنيها شهريا.


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أسعار اللحوم اليوم

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