أخبار مصر.. حظر أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية وغلق المولات والمقاهى المخالفة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأبناء القوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما قدم التهانى بمناسبة عيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وكذا عيد شم النسيم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد على مصر مثل هذه الأيام والمناسبات وقد تحقق لبلدنا وشعبنا كل ما نتمناه من رخاء وتنمية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المحادثة الهاتفية التى تمت مؤخراً بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمبر بوتين، والتى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال السياحة، حيث تم الاتفاق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فى ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيسهم وبشكل كبير فى تيسير حركة الأفراد بين البلدين، فعلاً عن دوره فى عودة حركة السياحة الروسية إلى مصر، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لزيادة تأمين المقاصد السياحية المصرية، وكذا رفع كفاءتها وتطويرها، هذا إلى جانب العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تدعم عمل قطاع السياحة بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لهما من مختلف دول العالم.

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رئيس الوزراء: حظر أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية وغلق المولات والمقاهى المخالفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأبناء القوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما قدم التهانى بمناسبة عيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وكذا عيد شم النسيم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد على مصر مثل هذه الأيام والمناسبات وقد تحقق لبلدنا وشعبنا كل ما نتمناه من رخاء وتنمية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المحادثة الهاتفية التى تمت مؤخراً بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمبر بوتين، والتى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال السياحة، حيث تم الاتفاق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فى ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيسهم وبشكل كبير فى تيسير حركة الأفراد بين البلدين، فعلاً عن دوره فى عودة حركة السياحة الروسية إلى مصر، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لزيادة تأمين المقاصد السياحية المصرية، وكذا رفع كفاءتها وتطويرها، هذا إلى جانب العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تدعم عمل قطاع السياحة بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لهما من مختلف دول العالم.

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الأربعاء، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا فى جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الصحة: القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وسوهاج أعلى 5 محافظات فى إصابات كورونا

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ 1248حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريباً، منوهة إلى أن محافظات: القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

وقالت الدكتورة هالة زايد: أثبتت الدراسات والتوصيات العلمية عالمياً وبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية أن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، أو أول نتيجة اختبار إيجابية PCR، يمكن السماح لهم بوقف احتياطات العزل دون الحاجة إلى نتيجة اختبار سلبية، وتعتبر مدة كافية لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

رئيس الوزراء يستعرض بدء التشغيل التجريبى لمنظومة جمع القمامة فى 4 محافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها الحكومة لهذه المنظومة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات، فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التي ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الخميس إلى الاثنين بمناسبة الأعياد

قال البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية حتى الثلاثاء 4 مايو القادم

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن موسم الاقرارات الضريبيه قد قارب على نهايته، ونظرا لأن آخر أبريل الجارى هو نهاية المهلة المحدده قانونا لتقديم الاقرار الضريبي للشركات وغيرها من الأشخاص الاعتباريه قد صادف يوم الجمعة وهو عطلة رسمية فضلا عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يومى الأحد والاثنين إجازة رسمية فإنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي حتى الثلاثاء الموافق 4 مايو لذلك يجب على الشركات التى لم تقدم الاقرار بعد أن تسارع بتقديمه.

وقال عبد القادر إن شهر ابريل يشهد أيضا التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيرادات المرتبات ومافى حكمها وهو تقديم الإقرار الربع سنوى للمرتبات (نموذج 4 مرتبات)، والذى تنتهى مهلة تقديمه أيضا فى 30 أبريل والتي تم مدها أيضا حتى الثلاثاء الموافق 4 مايو القادم.