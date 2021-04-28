اليوم السابع
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أبرز 7 معلومات عن أول مصنع لاستغلال ثروات الملاحات المصرية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:00 ص
أبرز 7 معلومات عن أول مصنع لاستغلال ثروات الملاحات المصرية ملاحات - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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يعتبر المحلول المر الناتج عن عملية تصنيع الملح فى ملاحات مصر ثروة هائلة اعتبرها بعض الخبراء توازى ثروة البترول، مما يستلزم بالفعل استغلالها لا سيما أن مصر تمتلك ملاحات كبيرة، وفى الوقت الذى تحتل مصر المرتبة الـ16 بين 62 دولة منتجة للملح فى العالم، وتسهم شركتا النصر، والمكس للملاحات المملوكتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 80% من إجمالى الإنتاج من خلال 4 ملاحات تعرف على أول مصنع للاستفادة من المحلول المر.
 
1- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية.
 
2- أبرز الأملاح المستغلة الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وغيرها من ملاحة المكس التى تصل مساحتها لنحو 40 كيلو.
 
3- تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعى.
 
5- ملاحات المكس يكثر فيها المحلول المر، وهو فى حد ذاته ثروة هائلة لأنه مليء بالمعادن والخامات، التى تدخل فى صناعة الكيماويات والصناعات.
 
6- يمكن تنفيذ المشروع بعد ذلك فى الملاحات الكبيرة العامة ؛مما يعظم من عوائدها ويضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطنى بعد نجاح مشروع ملاحة المكس.
 
7- سيتكلف المشروع نحو 350 مليون دولار مع أولوية للشركة القادرة على تدبير التمويل.

الملاحات

ملاحة المكس

المحلول المر

القابضة للصناعات الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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