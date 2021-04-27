9 معلومات مهمة عن متحف السيرة الهلالية للراحل الأبنودى بقنا

قنا صابر سعيد

متحف السيرة الهلالية للراحل عبد الرحمن الأبنودى بقرية أبنود في مركز قفط، بنى تخليدًا لذكراه وأعماله الأدبية، حيث يعد من أشهر شعراء العامية فى مصر والوطن العربى وصاحب جمع السيرة الهلالية الذي ولد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا، لأب كان يعمل مأذوناً شرعياً وهو الشيخ محمود الأبنودى، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديداً فى شارع بنى على حيث استمع إلى أغانى السيرة الهلالية التى تأثّر بها، وتزوج من المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور.

يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن متحف السيرة الهلالية بقنا كالتالى:..

1- افتتح المتحف فى يوم 30 مايو من عام 2015 بقرية أبنود مسقط رأس الراحل عبد الرحمن الأبنودى

2- يقع المتحف علي مساحة 640 متر مربع ويحتوى على الكثير من الأقسام التى تحتوى على كتب الأدب والسيرة الهلالية وبنى بالجهود الذاتية ليكون مصدرا للإبداع

3- يعد المتحف قبلة لكل دارس أو هاو فى مجال التراث الشعبى، حيث إن مقتنيات المتحف والتى تحوى مجلدات السيرة الهلالية كاملة ومجموعة أشرطة الكاسيت التى تحوى بداخلها السيرة الهلالية بصوت شاعر الربابة جابر أبو حسين ومعها شرحا تفصيليا لمربعات السيرة الهلالية بصوت الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

4- يضم المتحف بعض متعلقات الشاعر الراحل التى تم استلامها من الإعلامية نهال كمال زوجته، وتتمثل فى بعض الدروع التى تم إهدائها للشاعر الراحل، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية بدلة وقميص وجلباب ونظارة بالجراب الخاص بها وقلم والعصا الخاصة بالشاعر الراحل، وبعض الصور الفوتوغرافية للشاعر الراحل تمثل مراحل عمرية مختلفة وصور تكريمات.

5- يضم المتحف مكتبة للأطفال وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة للهوايات وقاعة للتكنولوجيا وصالة إطلاع للشباب والكبار ومخزن فرعى، ومكتبة إطلاع الأطفال معدة خصيصا لاستقبال الأطفال، حيث تضم 1332 كتابا وبعض اللوحات الفنية الورقية.

6- توجد مكتبة إطلاع للشباب وهى مكتبة كبيرة بها كتب ومؤلفات لكبار الكتاب والأدباء والمفكرين فى مختلف العلوم حيث تضم هذه المكتبة حوالى 3759 كتاب.

7- تحتوى المكتبة على 8864 كتابًا

8- يحتوي المتحف على 15 مجلدا و96 شريط كاسيت ومجموعة سيديهات.

9- توفى الأبنودى قبل افتتاح المتحف بأيام