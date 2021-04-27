اليوم السابع
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7 قرارات لمجلس جامعة دمياط .. منها تخصيص 40 فدان لإنشاء جامعة أهلية .. تعرف عليها

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:32 م
7 قرارات لمجلس جامعة دمياط .. منها تخصيص 40 فدان لإنشاء جامعة أهلية .. تعرف عليها الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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عقد مجلس جامعة دمياط ، جلسته لشهر أبريل برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ، واتخذ مجلس الجامعة عدة قرارات أهمها على النحو التالى:

إطلاق إسم الدكتور طارق المتولى على المبنى الإدارى لكلية الهندسة، وكذلك مشروع الورش الهندسية لكلية الهندسة المقرر طرحه الفترة المقبلة ليصبح "مشروع طارق المتولى للورش الهندسية " .

التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة ، مع اتخاذ اللازم بما يسهم فى منع التزاحم بامتحانات الميدترم وتسليم التكليفات البحثية.

مجلس الجامعة فى حالة انعقاد دائم وفرض حالة من التأهب لاتخذا ما يلزم حال حدوث مستجدات .

تكليف الإدارة العامة للشئون الهندسية بوضع مقترح بتخصيص مساحة 40 فدان بحرم الجامعة استعدادًا لتخصيصهم لإنشاء جامعة دمياط الأهلية حال اتخاذ قرار مستقبلى بهذا الشأن.

توجيه الدكتور وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بدراسة تطوير منظومة الكتاب الجامعى تماشيًا مع جهود التحول الرقمى التى تشهدها الجامعة.

الموافقة على مقترح لائحة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.

الموافقة المبدئية على فتح باب التقدم لدرجة الدكتوراه بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.

منح عدد (1) لقب علمى لوظيفة أستاذ.

منح عدد (3) لقب علمى لوظيفة أستاذ مساعد

تعيين عدد (1) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس.

منح عدد (4) درجة دكتوراه.

منح عدد (20) درجة ماجستير


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