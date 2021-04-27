10 طرق لحماية طفلك من الإصابة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة

كتبت ميرفت رشاد

متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال (MIS-C) هي حالة خطيرة يبدو أنها مرتبطة بمرض فيروس كورونا، ومعظم الأطفال الذين يصابون بفيروس كوفيد 19 يصابون بأعراض طفيفة فقط، ولكن بالنسبة للأطفال الذين تتفاقم حالتهم لتصل إلى الإصابة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة، فإن بعض الأعضاء والأنسجة لديهم تصاب بالتهاب شديد، مثل القلب أو الرئتين أو الأوعية الدموية أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الدماغ أو الجلد أو العينين، وتعتمد العلامات والأعراض على الجزء المصاب من جسمك.

طرق الوقاية

أفضل طريقة لوقاية طفلك من الإصابة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة هي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا وتعليم طفلك كيفية اتباعها، وتوصي منظمة الصحة العالمية (CDC) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع الاحتياطات التالية لتجنب التعرض للفيروس المسبب لكورونا.

احرص على نظافة اليدين:

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يجب غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء، على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية، إذا لم يتوفر الماء والصابون، يُستخدَم معقم يدوي يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل

تجنب مخالطة المرضى:

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على وجه الخصوص، يجب تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالسعال أو العطاس أو من تظهر عليهم علامات أخرى قد تشير إلى مرضهم أو إمكانية أن يكونوا ناقلين للعدوى

الالتزام بالتباعد الاجتماعي:

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يعني ذلك أنه يجب عليك وعلى طفلك إبقاء مسافة 6 أقدام (2 متر) على الأقل بعيدًا عن الآخرين حال البقاء خارج المنزل

ارتداء الكمامات القماشية في الأماكن العامة:

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عند صعوبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، يجب عليك وعلى طفلك إذا كان عمره سنتين أو أكثر ارتداء كمامة تغطي الأنف والفم

تجنب لمس الأنف والعينين والفم:

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شجّع طفلك على أن يقتدي بك وأن يتجنب لمس وجهه

غط فمك بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السُّعال:

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يجب أن تتدرب مع طفلك على تغطية الفم عند العطاس أو السعال لتجنب نشر الجراثيم

التنظيف اليومي للأسطح التي تُلْمَسُ بكثرة:

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ويشمل هذا عدة مناطق في منزلك مثل مقابض الأبواب وأزرار الإنارة وأجهزة التحكم عن بُعد والمقابض وكاونترات المطبخ والطاولات والكراسي والمكاتب ولوحات المفاتيح وصنابير المياه والأحواض والمراحيض

غسل الملابس والأشياء الأخرى حسب الحاجة

: استخدم ماء بأسخن درجة حرارة مناسبة، تذكر أيضًا غسل الألعاب القابلة للغسل.