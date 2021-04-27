‏المغرب: 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

الرباط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و808 آلاف و303 أشخاص حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 76 ألفا و863 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تلقى 13 ألفا و806 أشخاص الجرعة الثانية من اللقاح خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و233 ألفا و682 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم 9 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، و2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لآلية (كوفاكس) الأسبوع الماضي.